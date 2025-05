Da Milano, Ravezzani: "Ho il sospetto che Conte stia utilizzando la Juve per pressare ADL"

Il giornalista di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha scritto un post su X commentando il valzer panchine che vede coinvolto anche il Napoli almeno fino a quando non arriverà una risposta da Conte: "Ho il sospetto che Conte stia utilizzando la Juve per mettere pressione a De Laurentiis e forzarlo sulla campagna acquisti. Ho anche l’impressione che i tifosi del Napoli non si strapperebbero le vesti se l’allenatore scontento se ne andasse. Ma forse sbaglio in entrambi i casi".