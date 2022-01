Juan Jesus: "Questo è per chi ha creduto in me. Per la mia famiglia e per te…piccola Maya!"

Juan Jesus, difensore del Napoli, che ha sblocatto il derby contro la Salernitana, ha commentato la vittoria degli azzurri con un post su Instagram: "Questo è per chi ha creduto in me. Per chi mi ha dato fiducia in un momento non semplice. Per chi mi ha incitato al mio arrivo. Per chi mi mi ha caricato tutta l’estate scorsa. Per la mia famiglia e per te…piccola Maya!! Ti aspettiamo".