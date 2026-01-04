Juan Jesus sui social: "Iniziare l'anno così non è un caso, è consapevolezza"
Il Napoli mette in fila la quarta vittoria per 2-0, superando anche la Lazio in trasferta all'Olimpico grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. Gli azzurri quindi cominciano l'anno nuovo nel migliore dei modi e danno continuità al periodo positivo iniziato con la Supercoppa, peraltro rimanendo a ridosso della vetta della classifica. Il difensore azzurro Juan Jesus, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato così il successo: "Iniziare l’anno così non è un caso.
È consapevolezza di chi siamo e di dove vogliamo andare". Di seguito il post.
