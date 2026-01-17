Juan Jesus suona la carica sui social: "Oggi contava fare i tre punti!"

Il Napoli torna a vincere, lo fa battendo 1-0 il Sassuolo al Maradona: una gara molto sacrificata, decisa dal gol al volo di Lobotka nel primo tempo, poi gestione ma anche qualche occasione di troppo concessa ai neroverdi. La squadra di Antonio Conte sale a 43 punti in classifica, di nuovo a -6 dall'Inter ed è momentaneamente a pari merito con il Milan. Così il difensore azzurro Juan Jesus, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha celebrato il successo: "Vittoria, clean sheet e quello che contava oggi era fare i tre punti.

Forza Napoli Sempre". Di seguito il post.