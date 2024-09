Juve-Napoli, trasferta vietata? Pistocchi non ci sta: “Così chi sbaglia non paga mai”

Il settore ospiti dell’Allianz Stadium potrebbe essere chiuso per motivi di ordine pubblico in occasione di Juventus-Napoli.

Il settore ospiti dell’Allianz Stadium potrebbe essere chiuso per motivi di ordine pubblico in occasione di Juventus-Napoli. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha infatti rinviato tutte le valutazioni del caso al Casms, che domani prenderà la sua decisione.

Questo il commento su X del noto giornalista Maurizio Pistocchi: “Sembra che domani, a 24h da Juve-Napoli, verrà presa la decisione se vietare o no la trasferta ai tifosi azzurri per motivi di ordine pubblico. Una decisione che poteva essere presa già lunedì, e che, come sempre, metterà in difficoltà le persone perbene, quelle che hanno già acquistato i biglietti per treno, hotel e stadio, e magari preso le ferie per godere con moglie e figli di una giornata di sport. In questo paese troppo spesso le responsabilità individuali diventano collettive. Così chi sbaglia non paga mai”.