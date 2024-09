Juventus-Napoli, rischio chiusura settore ospiti: domani la decisione del Casms

Potrebbero esserci clamorose novità in vista di Juventus-Napoli per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Il settore ospiti dell’Allianz Stadium potrebbe infatti essere chiuso per motivi di ordine pubblico.

L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha infatti rinviato tutte le valutazioni del caso al Casms, che domani prenderà la sua decisione. La vendita dei biglietti per il settore ospiti era già stata messa online da diverse settimane facendo risultare il sold out in poche ore. Sono infatti attesi circa 2.300 tifosi del Napoli a Torino. Al momento, però, la loro presenza non è certa.