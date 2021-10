Juve sborserà 72mln lordi per Allegri: il tweet pungente di Palmeri dopo il ko a Verona

La Juventus crolla anche a Verona e precipita in classifica. Sui social spopola #Allegriout e in tanti si chiedono se la mossa di far tornare il tecnico livornese sulla panchina bianconera non si stata un incredibile autogol anche sul piano economico. A proposito il giornalista Tancredi Palmeri scrive su Twitter: "La Juventus dovrà versare per Allegri 72 milioni di euro nei prossimi 4 anni".

La Juventus dovrà versare per Allegri 72 milioni di € nei prossimi 4 anni — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 30, 2021