KK, De Luca: "Vedere un arbitro così scarso disegna uno scenario di nuovo torbido"

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Diego De Luca ha commentato con un post su Twitter la scellerata decisione dell'arbitro Giua nel negare un rigore solare al Napoli: "La sconfitta materializza un incubo, sia chiaro. Ma non ammettere che nelle partite gli episodi contano, è da crimine dello sport. Solo un arbitro scarso non concede rigore su Milik. Vedere uno come questo Giua in SerieA disegna uno scenario (di nuovo) torbido".

La sconfitta materializza un incubo, sia chiaro.

Ma non ammettere che nelle partite gli episodi contano, è da crimine dello sport.

Solo un arbitro scarso non concede rigore su #Milik.

Vedere uno come questo #Giua in #SerieA disegna uno scenario (di nuovo) torbido.#NapoliLecce — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) February 9, 2020