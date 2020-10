Koulibaly: "Dovevamo vincerla per riscattare la sconfitta contro l'AZ"

Il Napoli vince a Benevento il derby campano e conquista la sua quarta vittoria su quattro partie giocate in Campionato. Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly ha commentato la vittoria contro i sanniti sul suo profilo Twitter: "Dovevamo vincerla per riscattare la sconfitta in Europa League: fatto!".

Dovevamo vincerla per riscattare la sconfitta in @EuropaLeague: fatto



Il fallait le gagner pour racheter la défaite en #UEL : mission accomplie 🙌



It had to be a win to redeem the defeat in the #UEL : mission accomplished #SerieA #BeneventoNapoli 1-2 ️ #KK pic.twitter.com/XkiqLmMYYz