Video Kvara e l'ultimo saluto a Napoli: sul web circola un video a largo Maradona

Khvicha Kvaratskhelia pronto all'addio a Napoli, destinazione Parigi. Ad attendere l'attaccante georgiano il contratto milionario del Psg, con i transalpini che lo attendono già in giornata. In queste ore circola in rete il video di Kvaratskhelia a Largo Maradona per un potenziale ultimo saluto alla città, anche se non è chiara la data esatta del video.