“Kvara è più forte di Baggio”. Dalla Georgia: “Basta con certe affermazioni, non ne ha bisogno”

Affermazione che non ha apprezzato il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, che su Twitter scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Secondo me Kvaratskhelia è più forte di Roberto Baggio“. Così Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Affermazione che non ha apprezzato il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, che su Twitter scrive: “Bisogna smettere di fare affermazioni del genere. Kvara non ne ha bisogno. Lasciamolo concentrato solo sul gioco. Kvara ha detto che cerca di non leggere cosa c'è scritto su di lui nei media. Kvara è un ragazzo intelligente. Sono sicuro che nulla distoglierà la sua attenzione”.