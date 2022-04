L'Empoli ricorda i trascorsi di Spalletti: "La sua avventura qui iniziò proprio il 24 aprile di 28 anni fa"

"Luciano Spalletti il grande ex della partita: ad Empoli ha chiuso la carriera da calciatore, per poi guidare gli azzurri prima nel finale della stagione 1993/94".

L'Empoli, a poche ore dalla sfida col Napoli, ricorda con due post su Twitter i trascorsi in Toscana di Luciano Spaletti, grande ex di giornata: "Luciano Spalletti il grande ex della partita: ad Empoli ha chiuso la carriera da calciatore, per poi guidare gli azzurri prima nel finale della stagione 1993/94 e poi dal 1995 al 1998, facendo il doppio salto dalla C1 alla serie A, vincendo anche la coppa Italia di C.

Incredibile scherzo del destino e del calendario! L’avventura in panchina di Luciano Spalletti, oggi avversario dell’Empoli, iniziò proprio 28 anni fa, il 24 aprile 1994 (1-3 a Massa), guidando in tandem con Palazzese l’Empoli, subentrando a 6 gare dalla fine del torneo di C1".

