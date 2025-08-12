L’ex nutrizionista Ancora: “Ho lasciato il Napoli con la morte nel cuore”, e svela motivo dell’addio

Tiberio Ancora, personal trainer ed educatore alimentare che ha fatto parte dello staff di Antonio Conte nella scorsa stagione al Napoli e durante il ritiro di Dimaro di quest’anno, qualche giorno ha annunciato fa la sua separazione dal club azzurro. Al suo posto è arrivato Marco Rufolo.

Questa mattina, attraverso un nuovo messaggio pubblicato sui social, Ancora è tornato sull’argomento, offrendo ulteriori spiegazioni sulla decisione di lasciare la società: “Dopo il mio ultimo post, ho ricevuto tantissimi messaggi tutti preoccupati della mia salute e che potessi stare male, ribadisco a chi non sono riuscito a rispondere che la mia è stata solo una decisione professionale e di vita "con la morte nel cuore" di lasciare il Calcio Napoli, ma grazie a dio sto' benissimo e godo di ottima salute.

E vi dirò di più, io e il mio team abbiamo iniziato a programmare la nuova stagione 2025/26 in studio a Lecce( dove io sarò presente in pianta stabile) con i nuovi programmi del nostro Allenamento in Frequenza Multipla abbinati alla tecnologia moderna, con risultati sorprendenti per raggiungere la migliore forma Fisica,Organica e Mentale a partire dalla prima decina di Settembre. Vi terremo aggiornati sull’evoluzione del progetto. Un grande abbraccio. Tiberio Ancora Personal Academy”.