Ufficiale Staff Conte, saluta Ancora: "Purtroppo sono costretto a lasciare il Napoli, grazie a tutti"

vedi letture

"Arriva d' improvviso e inaspettato nella tua vita un momento in cui devi prendere delle decisioni immediate e assolutamente personali e quando arrivano devi avere la forza ed il coraggio di accettarle e decidere il da farsi". Così Tiberio Ancora, membro dello staff di Conte, personal trainer, annuncia su X l'addio al Napoli. Una notizia improvvisa data la sua presenza in questi giorni di lavoro estivo in ritiro.

"Questa decisione mi vede costretto a lasciare il Calcio Napoli e non rinnovare il contratto presentatomi. Ringrazio la Società,La Squadra,il Mister,lo Staff e tutti i collaboratori che rappresentano il Calcio Napoli per avermi dato la possibilità di far parte di questa splendida famiglia. Un grazie particolare a tutti i tifosi del Napoli e tutta la città per dirvi che siete Unici e Inimitabili. Un grande abbraccio", le sue parole.