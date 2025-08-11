Ufficiale Nuovo nutrizionista nello staff di Conte: arriva Marco Rufolo, l'annuncio del club

Nei giorni scorsi Tiberio Ancora, membro dello staff di Conte, personal trainer, annunciava su X l'addio al Napoli. Una notizia improvvisa data la sua presenza in questi giorni di lavoro estivo in ritiro: "Questa decisione mi vede costretto a lasciare il Calcio Napoli e non rinnovare il contratto presentatomi. Ringrazio la Società,La Squadra,il Mister,lo Staff e tutti i collaboratori che rappresentano il Calcio Napoli per avermi dato la possibilità di far parte di questa splendida famiglia. Un grazie particolare a tutti i tifosi del Napoli e tutta la città per dirvi che siete Unici e Inimitabili. Un grande abbraccio", le sue parole.

Oggi arriva il nome del suo erede, Marco Rufolo. L'annuncio arriva direttamente dal club azzurro, che sul proprio sito scrive: "La SSCN comunica che dalla data odierna il dottor Marco Rufolo ricopre la funzione di nutrizionista della società. Al dott. Rufolo un augurio di buon lavoro", si legge sul sito delclub partenopeo.