L'impresa di Nadal a Parigi, i complimenti di Fabian: "Sei più che leggenda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Rafael Nadal batte Novak Djokovic in finale del Roland Garros col punteggio di tre set a zero, 6-0, 6-2, 7-5 e vince per la tredicesima volta in carriera il torneo parigino. A congratularsi con l'impresa storica dello spagnolo, il connazionale calciatore del Napoli, Fabian Ruiz, che su Twitter scrive: "Congratulazioni Rafael Nadal!!! Veramente pazzesco, sei più che leggenda. Roland Garros 13" Enhorabuena @RafaelNadal !!! Auténtica barbaridad, eres más que LEYENDA. 🥇#RolandGarros 13 pic.twitter.com/8u4YWuQzrx — Fabian Ruiz (@FabianRP52) October 11, 2020