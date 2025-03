Video L'MVP Lobotka manda un messaggio ai tifosi azzurri

Stanislav Lobotka, MVP di Napoli-Inter, manda un messaggio via social ai tifosi azzurri dopo il premio ricevuto dalla Lega Serie A al termine del match: "Grazie per aver tifato per noi e per averci supportato oggi, spero di rivedervi domenica contro la Fiorentina ed esultare ancora insieme! Ciao!". Di seguito le immagini postate su Instagram dalla SSCNapoli.