"Torna allo zoo": offese choc a Kelly dopo Galatasaray-Juventus

Offese social gravissime per Lloyd Kelly dopo il pesante ko di Istanbul della Juventus. Il difensore inglese è finito nel mirino di alcuni utenti per gli errori commessi nella gara europea e, in particolare, è rimasto colpito da un commento dal contenuto offensivo.

In una storia pubblicata su Instagram, il centrale ha condiviso il messaggio di un utente che gli intimava di “tornare allo zoo”, replicando con parole ferme e annunciando possibili provvedimenti.

“Le critiche fanno parte della vita e dello sport, le ho sempre accettate. Ognuno ha diritto alle proprie opinioni, ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze.”