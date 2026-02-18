"Hanno deciso che su Hojlund non é mai fallo", il danese risponde: "Incredibile"

Botta e risposta social dopo Napoli-Roma 2-2. Sotto un post pubblicato su Instagram da DAZN, che proponeva alcuni estratti del match, tra cui i duelli fisici tra Rasmus Hojlund e Evan Ndicka, è nato un acceso dibattito tra i tifosi. Nel video si analizzavano in particolare alcuni contrasti di gioco, con il difensore giallorosso spesso avvantaggiato da decisioni arbitrali ritenute poco severe nei confronti dell’attaccante danese.

Tra i commenti, un tifoso ha scritto: "Ormai hanno deciso che su Hojlund non é mai fallo quest'anno". A sorpresa, lo stesso Hojlund ha deciso di intervenire direttamente nella discussione, rispondendo in modo secco ma significativo: "Incredibile". Una replica breve, che sembra confermare il malumore dell’attaccante per alcuni episodi arbitrali e che ha immediatamente acceso ulteriormente il confronto tra i tifosi sotto il post social.