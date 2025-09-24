Morte Claudia Cardinale, ADL: "Se ne va una delle più grandi attrici italiane"

Morte Claudia Cardinale, ADL: "Se ne va una delle più grandi attrici italiane"
Oggi alle 08:45Dai social
di Arturo Minervini

Il presidente Aurelio De Laurentiis esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Claudio Cardinale con un post X: "Con Claudia Cardinale se ne va una delle più grandi attrici italiane. Ho avuto il privilegio di averla nel cast del Figlio della Pantera Rosa, diretto da Blake Edwards. Una grande perdita per il cinema".