Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è un azzurro
La Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri account social la Top 11 dell'ultima giornata, partendo dai voti assegnati al Fantacalcio.
Nella formazione-tipo c’è un calciatore del Napoli: si tratta di Leonardo Spinazzola. Voto 7,5 per l’esterno del Napoli, autore di un’ottima prestazione contro il Pisa condita anche da un gol. Di seguito la Top 11 completa:
