La gioia di Elmas: "Felice per il gol, spero sempre di aiutare la squadra"

"Molto felice per il primo goal con questa maglia spero di aiutare sempre la squadra". Così scrive su Instagram Eljif Elmas, che a Genova contro la Sampdoria ha segnato il suo primo gol in serie A. Dopo la rete, il macedone è scoppiato in un pianto di gioia che ha fatto ben presto il giro del web. Ecco il suo post su Instagram.