La gioia di Meret sui social: "Un onore indossare la fascia da capitano"
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Il Napoli con un po' di sofferenza batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato: gli uomini di Antonio Conte consolidano il terzo posto in classifica e puntano il Milan. Così il portiere azzurro Alex Meret, tramite un post sul suo profilo Instagram, celebra il successo ed anche il fatto di aver indossato la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di Politano: "Vittoria importantissima! Un onore indossare la fascia da capitano, avanti così".
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