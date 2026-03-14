La gioia di Meret sui social: "Un onore indossare la fascia da capitano"

La gioia di Meret sui social: "Un onore indossare la fascia da capitano"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 23:10Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli con un po' di sofferenza batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato: gli uomini di Antonio Conte consolidano il terzo posto in classifica e puntano il Milan. Così il portiere azzurro Alex Meret, tramite un post sul suo profilo Instagram, celebra il successo ed anche il fatto di aver indossato la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di Politano: "Vittoria importantissima! Un onore indossare la fascia da capitano, avanti così".

Di seguito il post.