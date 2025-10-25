La grinta di Juan Jesus sui social: "Vittoria sudata e meritata, reazione da squadra!"

Il Napoli campione d'Italia vince 3-1 contro l'Inter trovando un successo fondamentale sia per la classifica, salendo a quota 18 punti e riprendendosi la vetta della classifica, sia per aver dimostrato di saper reagire alla grande alle ultime due sconfitte contro Torino e PSV. Così Juan Jesus, difensore azzurro, ha esultato per la vittoria sul suo profilo Instagram: "Vittoria sudata e meritata con una reazione da squadra! Questo è lo spirito giusto, non ci fermiamo qui perché abbiamo ancora tanto da fare.

Forza Napoli Sempre". Di seguito il post.