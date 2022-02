La Polonia non vuole giocare con la Russia, Zielinski: "Nella vita ci sono cose più importanti"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha supportato la scelta della Polonia di non giocare il playoff Mondiale contro la Russia a causa dell'escalation di violenza contro l'Ucraina. Questo il messaggio condiviso su Instagram: "Noi, i giocatori della nazionale della Polonia, insieme alla Federazione, abbiamo deciso che alla luce delle aggressioni contro l'Ucraina non intendiamo giocare il playoff contro la Russia. Non è stata una decisione facile, ma nella vita ci sono cose più importanti del calcio. I nostri pensieri sono tutti con l'Ucraina e col nostro amico e connazionale Tomasz Kedziora che è ancora a Kiev con la sua famiglia".