La sorella di CR7 distrugge Sarri: "Ronaldo da solo non può fare miracoli. Ma come si può giocare così?"

Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, difende il fratello e attacca la Juventus tramite un post sul suo profilo Instagram. Un messaggio che sembra diretto al gioco di Maurizio Sarri. "Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque... Testa alta, di più non poteva fare".

Post della sorella di Cristiano Ronaldo con bordate a Sarri:

“Cosa puoi fare di più? 🤷‍️ (rivolta a Cristiano, ndr). Le cose stanno continuano a stare così, tu non puoi fare miracoli. Ma come si fa a giocare in questa maniera...” pic.twitter.com/fyAfMRbtV4 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 18, 2020