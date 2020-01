La Ssc Napoli ricorda Kobe: "Il mondo ha perso una leggenda, riposa in pace Mamba"

Ieri la tragica scomparsa di Kobe Bryant ha scosso tutto il mondo dello sport. Tanti i messaggi di cordoglio per l'ex giocatore della Nba, e tra questi anche quello inviato dalla Ssc Napoli attraverso il proprio account Twitter in lingua inglese: "Ieri il mondo ha perso una leggenda. Il club vuole inviare i suoi migliori pensieri alla famiglia e agli amici di Kobe Bryant, la NBA, i Los Angeles Lakers e tutti quelli influenzati dal suo contributo al mondo. Riposa in pace, Mamba".

Yesterday the world lost a legend. The club wants to send its best thoughts to the family and friends of Kobe Bryant, the @NBA, the @Lakers and all those impacted by his contributions to the world. Rest in peace, Mamba. pic.twitter.com/6xIY7LUvgb