Trevisani: "Super partita del Napoli! La Roma soffre ancora una volta i big match"

Al termine di Roma-Napoli, il giornalista Riccardo Trevisani ha dato i voti alle due squadre attraverso il profilo Instagram di Fantacalcio.it: "Una grande vittoria quella del Napoli all'Olimpico contro la Roma, partita super della formazione di Antonio Conte. Roma che ancora una volta soffre i big match. Il Napoli si impone 1-0 grazie al gol di Super Neres, migliore in campo della partita. Premiato anche dalle tifoserie, premiato anche dalle pagelle, con un gran bel 7, perché decisivo in occasione del gol e perché gioca un primo tempo superlativo.

Gioca molto bene anche Milinkovic Savic perché si vede poco, perché deve fare solo uscite e gioca con i piedi, ma nell'unico tiro in porta che gli arriva riesce a metterci una pezza sopra a Baldanzi e a portare a casa un ottimo 6 e mezzo. Della Roma, male in tanti, il peggiore Cristante, 5 e anche ammonito. Sbaglia tanti passaggi semplici, evidentemente in un momento di appannamento. Uno dei giocatori più importanti della Roma che in Roma-Napoli ha completamente sbagliato partita”.