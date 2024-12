Lo juventino Oppini saluta Danilo: "Questa dirigenza non ti merita. Perdonali, non sanno quello che fanno"

vedi letture

Danilo potrebbe essere il primo rinforzo del Napoli per il mercato di gennaio. Il brasiliano, che ha rotto con la Juventus ed è stato messo fuori rosa dai bianconeri in vista della Supercoppa italiana, potrebbe anticipare di sei mesi il suo addio e trasferirsi in azzurro già nei prossimi giorni.

Francesco Oppini, opinionista di fede bianconera, ha già salutato con un messaggio su X l'ormai ex capitano della Juve: "La verità è che questa 'dirigenza' non ti merita. Perdona loro perché non sanno quello che fanno e qualora lo sapessero tanto peggio. Che Dio ti dia ogni bene 'Capitano', per tutti noi te lo meriti. Per sempre uno di noi".