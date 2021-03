Lozano di nuovo in campo ed esulta sui social: "Felice di tornare"

Il Napoli vince all'Olimpico 2-0 contro la Roma e oltre a 3 importantissimi punti per la lotta Champions ritrova anche Hirving Lozano. Dopo l'infortunio muscolare, l'attaccante messicano torna in campo nel secondo tempo, circa 20 minuti per lui, ed mostra tutta la sua contentezza attraverso i social. El Chucky infatti scrive: "Felice di tornare".