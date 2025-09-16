Lutto nel mondo del cinema, è morto Robert Redford: il cordoglio di ADL

È morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah, l’attore, regista e attivista Robert Redford. Due volte premio Oscar, in oltre sessant’anni di carriera ha incarnato il mito del cinema americano, unendo fascino da star e impegno civile. Tra i suoi film più celebri: La mia Africa, La stangata, Butch Cassidy, Tutti gli uomini del presidente, I tre giorni del Condor e Il Grande Gatsby. Fu anche il fondatore del Sundance Film Festival.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lo ha ricordato così: “Scompare un grande. Redford è stato un grande attore e regista. Ricordo il suo bellissimo film I tre giorni del Condor, prodotto da Dino De Laurentiis”.