Malfitano: "Bisognerebbe spiegare a Conte che la partita dura 90', smettetela di beatificarlo!"

vedi letture

Il giornalista Mimmo Malfitano ha commentato il pareggio del Napoli a Bologna sul proprio account Facebook: "Immagino che adesso si dirà che questo pareggio sia oro perché ottenuto a Bologna. Ci potrebbe anche stare se il Napoli l'avesse giocata per intero, la partita. Bisognerebbe spiegare a Conte che la partita dura 90 e più minuti e che non basta fare un gol per essere certi di vincere. I secondi tempi del Napoli non si possono guardare, mai che si superi la metà campo avversaria, mai una ripartenza, e nonostante tutto resta li, aggrappata all'Inter, sperando che sia la capolista a sbagliare. Ma che modo di ragionare è? Se hai gli attributi vinci perché sei più forte e non perché gli altri sbagliano.

Già immagino che adesso si dirà che il calendario è tutto in discesa, che da qui alla fine il Napoli farà 21 punti. Mah, può anche darsi, però a me questa squadra non dà alcuna garanzia. Se si dovesse arrivare fino in fondo avverrebbe soltanto perché l'Inter potrebbe aver mollato. E smettetela di beatificare quest'allenatore, almeno adesso. Poi, avrete tempo di santificarlo a fine campionato".