Malfitano: "Giocatori sopravvalutati, basta alibi a questa squadra di mediocri!"

Il giornalista Mimmo Malfitano ha attaccato gli azzurri dopo il pari con il Cagliari con un post su Facebook: "C’è ancora chi pensa che il problema del Napoli siano gli allenatori? La verità è che questi giocatori sono stati sopravvalutati, e’ dall’inizio della stagione che lo dico, così come mi sto sempre più convincendo che l’anomalia non è quest’anno, che il vero Napoli sia questo e non quello che ha vinto lo scudetto.

Aggiungo, poi, che a parte Osimhen e forse Kvara (non quello attuale), nessun giocatore del Napoli sarebbe titolare nell’Inter, per esempio, o in un’altra squadra europea che gioca per vincere. E, per piacere, smettiamola di difendere l’indifendibile, non sarebbe onesto fornire ulteriore alibi a questa squadra di mediocri".