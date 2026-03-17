Foto Maradona impresso per sempre sulla pelle: il nuovo tatuaggio di Mazzocchi

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Nuovo tatuaggio per Pasquale Mazzocchi. Il terzino del Napoli si è fatto incidere sulla coscia il volto di Diego Armando Maradona, accompagnato dalla data 1926, anno di fondazione della SSC Napoli. Un gesto che conferma l’amore di Mazzocchi per la città e per i colori azzurri, un vero tributo a un’icona del club partenopeo.

Omaggio a Maradona

Subito dopo il tatuaggio, il tatuatore Salvatore Arietta, in arte Erot1, ha condiviso il risultato sui social, ringraziando il calciatore per la fiducia: "É stato un piacere e un onore lasciare il segno su pelle su un azzurro! Grinta e passione".