Marchisio contro il 3-0, Varriale: “Ama la Juve ma ha dimostrato intelligenza e coraggio”

Le dichiarazioni di Claudio Marchisio, ex calciatore Juventus, sono state molto criticate dai tifosi bianconeri. Invece ad esaltare il pensiero libero dell'ex centrocampista è stato su Twitter, Enrico Varriale, giornalista Rai: "Da sempre Marchisio ha la Juventus tatuata sulla pelle. Poi è un uomo intelligente, coraggioso e libero. Ha dimostrato che per lui la vita non è solo un pallone che rotola.Per questo lo abbiamo fortemente voluto nella squadra di Rai Sport. Scelta di cui sono sempre più fiero".

Da sempre @clamarchisio ha @juventusfc tatuata sulla pelle. Poi è un uomo intelligente, coraggioso e libero. Ha dimostrato che per lui la vita non è solo un pallone che rotola.Per questo lo abbiamo fortemente voluto nella squadra di @RaiSport. Scelta di cui sono sempre più fiero. — enrico varriale (@realvarriale) October 11, 2020