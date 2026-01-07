Marianucci sui social: "Una grande reazione: non potevamo perdere!"

Marianucci sui social: "Una grande reazione: non potevamo perdere!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:30Dai social
di Antonio Noto

Luca Marianucci, difensore del Napoli e al centro di voci di mercato che lo accostano alla Cremonese, è sceso in campo nel secondo tempo contro il Verona.

L'ex Empoli, che è entrato nell'azione del gol del 2-2 fornendo l'assist decisivo a Di Lorenzo, commenta il risultato sul proprio profilo Instagram: "Una grande reazione: non potevamo perdere".