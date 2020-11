Mario Rui e Ghoulam in tribuna, Carlo Alvino: "Giusto così se non sei sul 'pezzo'..."

Mario Rui e Faouzi Ghoulam non disputeranno la gara contro il Bologna e guarderanno il match dalla tribuna del Dall'Ara. A dare una spiegazione della scelta a sorpresa di Gattuso è stato su Twitter il giornalista Carlo Alvino: "Quando non sei sul “pezzo” vai in tribuna. Giusto così. Bravo Gattuso!"

