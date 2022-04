Martino: "Il Napoli non è la squadra più forte, non capisco questo pessimismo"

Il radiocronista Carmine Martino ha scritto un post sui social commentando il momento che sta vivendo la società azzurra

Il radiocronista Carmine Martino ha scritto un post sui social commentando il momento che sta vivendo la società azzurra: "Il Napoli non è la squadra più forte della serie A. Se vincesse lo scudetto sarebbe un miracolo. Per questo motivo gli azzurri dovrebbero essere sostenuti. Il pessimismo che serpeggia tra i tifosi in città e’ sinceramente esagerato. L’impresa è molto difficile ma non impossibile".