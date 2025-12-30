Materazzi rende omaggio a Diego: l'ex Inter visita il murales Maradona
TuttoNapoli.net
L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi rende omaggio a Diego Armando Maradona. L’ex Campione del Mondo nel 2006 è stato in visita a Napoli e non ha voluto rinunciare a una tappa simbolica nei Quartieri Spagnoli, dove si trova il celebre murales dedicato al Pibe de Oro, ormai icona riconosciuta in tutto il mondo.
Materazzi ha condiviso il momento sui suoi canali social, pubblicando un video nelle 'stories' Instagram davanti all’effigie di Maradona. Un gesto che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi, testimoniando ancora una volta il rispetto trasversale per la leggenda argentina, capace di unire anche oltre le storiche rivalità calcistiche.
