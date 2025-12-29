Foto Mazzocchi sui social: "Non potevamo chiudere il 2025 in modo migliore"

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ieri ha trovato per la seconda volta qualche minuto in questa stagione, nel successo contro la Cremonese. All'indomani della partita l'ex Salernitana e Venezia ha commentato la vittoria a mezzo social:

"Il “PERCHÉ” deve essere sempre più forte e grande di tutto il resto. Non potevamo chiudere l’anno solare in maniera migliore. Forza Napoli Sempre", ha scritto Mazzocchi tramite il proprio profilo Instagram.