Foto

McTominay fa 2-2, esulta anche Billing: "McFratmmm!"

McTominay fa 2-2, esulta anche Billing: "McFratmmm!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:15Dai social
di Antonio Noto

Esulta anche Philip Billing al 2-2 di Scott McTominay contro l'Inter a San Siro. Proprio l'autore dell'ultimo pareggio in campionato tra azzurri e nerazzurri che consentì alla squadra di Conte di restare attaccata e poi vincere lo scudetto nella passata stagione commenta con una 'storia' Instagram la rete dell'ex compagno di squadra: "McFratmmm!"