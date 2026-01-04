McTominay sui social: "Divertente giocare con questi ragazzi, che inizio!"
TuttoNapoli.net
"E' divertente giocare con questi ragazzi, che modo meraviglioso per iniziare il nuovo anno". Lo ha scritto sui social Scott McTominay che ha commentato la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Lazio postando la foto dell'esultanza di Spinazzola in occasione del primo gol.
