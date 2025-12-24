Mercato a saldo zero, Capuano: "Perfetto per Conte che si potrà lamentare"

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha commentato la notizia relativa alle limitazioni per il Napoli a gennaio sul mercato su X: "Il mercato limitato e a saldo zero del Napoli a gennaio è il delitto perfetto di ADL. In estate ha speso tanto per mettere insieme una rosa profonda e competitiva ed è giusto che chieda di valorizzarla. Ed è lo scenario comunicativo preferito da Conte che potrà lamentare una presunta inferiorità economica rispetto alle grandi del Nord. Che faranno più o meno lo stesso mercato suo ma senza essere obbligati dai parametri della Serie A (e senza dirlo apertamente)".

