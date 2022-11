"Messi contro Kvara! Già prenotato volo per Parigi", ironia social in vista dei sorteggi

Ironia sui social dopo la vittoria per 6-1 del Benfica che ha costretto il Psg al secondo posto nel girone. Rischio francese ai sorteggi per il Napoli

TuttoNapoli.net

Ironia sui social dopo la vittoria per 6-1 del Benfica che ha costretto il Psg al secondo posto nel girone. Rischio francese ai sorteggi per il Napoli, lunedì sapremo. Intanto i tifosi si portano avanti e sono già tanti i commenti relativi a viaggi già prenotati per la capitale parigina data la fortuna storica ai sorteggi degli azzurri. "Non ci sono proprio dubbi", "Sarà Messi contro Kvara", "Ho già prenotato volo per Parigi" alcuni dei messaggi che si leggono sui social dopo il clamoroso epilogo di ieri sera col secondo posto della squadra di Messi e Mbappè.