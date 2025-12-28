Monti: "Hojlund miglior attaccante del campionato, non ci voleva la zingara..."

L'attaccatne azzurro Rasmus Hojlund, autore della doppietta vincente contro la Cremonese, sta diventando dominante in Serie A. Il giornalista Gianluca Monti commenta così sul proprio account Instagram: "Non ci voleva la zingara: Hojlund (buon centravanti in assoluto), in Italia fa tutta la differenza del mondo.

Con Dzeko, Lukaku, Vardy e altri siamo ormai al Torneo 'Matusa' (e comunque in Italia fanno gol anche loro), la Juve ha David (non di Donatello), sulla Roma meglio sorvolare, il Milan gioca senza centravanti o con Nkunku (6 gol in due anni di Premier)…era scontato che Hojlund fosse per distacco il miglior attaccante del campionato (insieme alla coppia gol dell’Inter)".