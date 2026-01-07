Monti: "Nel 2T passare a 4 dietro poteva essere un'idea, avrei tenuto Lang con Lucca"

Il giornalista Gianluca Monti commenta sul proprio account Instagram il pari interno del Napoli col Verona: "Il Verona è di una povertà imbarazzante, avergli regalato un tempo si è rivelato parzialmente fatale. Capita di non attaccare la spina (a proposito...Spina gioca un altro sport rispetto a Gutierrez) quando le partite sono tante e i calciatori impiegati più o meno sempre quelli.

Nel secondo tempo, poteva accadere di tutto e forse anche passare a 4 dietro poteva essere un'idea per l'assalto finale nel corso del quale avrei tenuto dentro Lang inserendo Lucca per un difensore. Ma siamo tutti bravi dal divano".