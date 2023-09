Morto Michael Gambon: Simeone ricorda sui social il professor Albus Silente di Harry Potter

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha dedicato un bel post per ricordare la scomparsa dell’attore

© foto di www.imagephotoagency.it

E’ scomparso oggi all’età di 82 anni Micheal Gambon, celebre attore di Harry Potter in cui ha interpretato il ruolo del Professor Albus Silente in 6 degli 8 episodi della celebre saga. L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha dedicato un bel post per ricordare la scomparsa dell’attore: "La felicità può essere trovata anche nei momenti più bui, se solo ci si ricorda di accendere la luce. Riposa in pace, Albus".