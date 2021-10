Nessun provvedimento per Orsato: la reazione di Ziliani contro l'AIA

L'AIA ha deciso: Daniele Orsato non sarà fermato dopo l'errore di ieri nel corso di Juventus-Roma. Una notizia che scatena l'ilarità di Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che ha parafrasato la posizione dell'AIA sulla vicenda tramite un tweet: "Non possiamo più mandarlo a nascondersi un mese a Dubai come dopo #InterJuventus, quindi tanto vale utilizzarlo al massimo visto che il cammino è ancora in salita".

