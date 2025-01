Ngonge sui social: "Gran vittoria! Per me è speciale affrontare il Verona"

Il Napoli supera al Maradona l'Hellas Verona per 2-0 e rimane da solo in testa alla classifica. Così l'attaccante azzurro ed ex di giornata Cyril Ngonge, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha celebrato il successo: "Per me è sempre speciale affrontare il Verona. Una grande vittoria di squadra. Forza Napoli sempre!". Di seguito il post.