"Niente spettri a Lecce: +3", il simpatico post di Gilmour

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:20
di Antonio Noto

Ieri sera il Napoli non ha visto le streghe. Gli azzurri, con la nuova maglia Halloween, espugnano il Via del Mare di Lecce e per almeno una notte si godono il primato da soli in Serie A.

Il centrocampista scozzese Billy Gilmour commenta la vittoria con un simpatico post sul proprio account Instagram: "Niente spettri a Lecce: +3", accompagnato dall'emoticon a tema Halloween. 